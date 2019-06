Zum "Naked Bike Ride" trafen sich Radaktivisten von Critical Mass am Freitag.

Naked Bike Ride: Auf einer vorher nicht bekannten Route ging es spärlich bekleidet durch Graz © Manuel Hanschitz/Ballguide

Sie waren heute in Graz unterwegs und haben Nackte durch die Stadt radeln sehen? Nein, sie haben keinen Sonnenstich, auch wenn die Temperaturen heute wieder in schweißtreibende Höhen kletterten. Wenig bis gar nicht bekleidete Radaktivisten waren heute gemeinsam beim "Naked Bike Ride" in der Landeshauptstadt unterwegs.