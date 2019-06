Landesfeuer-Leistungsbewerb 2019 in Trofaiach

Beim Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb am Freitag in Trofaiach war voller Einsatz gefragt. Samstag geht es weiter © LFV Franz Fink

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für den diesjährigen 135. Landesfeuerwehrtag und den 55. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb auf Hochtouren. Ein Kernteam der Freiwilligen Feuerwehr Trofaiach um Kommandant Alexander Siegmund, Karl Grassberger, Michael Chachlikowski, Christoph Grill und Michael Moser sorgten gemeinsam mit ihren Feuerwehrkollegen und der Stadtgemeinde Trofaiach mit Bürgermeister Mario Abl an der Spitze für perfekte Bedingungen beim Beginn der Bewerbe am Freitag am Sportplatz Rötz.