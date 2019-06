Facebook

Beschwingter Einstand bei "Corteo" © Lucas Saporiti/Cirque du Soleil

Die Zahlen sind rot, kantig und übergroß und es schaut verdächtig nach Countdown aus. Doch vor der Uhr, da streckt, reckt und dehnt man sich in aller Gelassenheit zwischen zwei überdimensionierten Betten, Kostümkästen und jeder Menge technischem Equipment. Würde man es nicht besser wissen, könnte man glauben, man wäre mitten in einem Filmset gelandet. Was hier gespielt wird? Eine Ode an die Lebensfreude, aber verkehrt herum. Nicht nur, weil viele Mitwirkende in irgendeiner Form, aber immer spektakulär, von der Decke hängen, sondern auch, weil der Ausgangspunkt ein trauriger ist: In der Show „Corteo“ defiliert das Leben noch einmal in seiner ganzen Strahlkraft an Clown Mauro vorbei, dessen Zeit auf Erden zu Ende geht. Es ist eine Mischung aus zauberhafter Melancholie, gepaart mit wahnwitziger Akrobatik, eingebettet in ein nostalgisch-romantisches Setting des 19. Jahrhunderts. Eine Ode an das Glück des Lebens.

Wer hier in Boston, einer der Stationen der Tour, hinter die Kulissen blickt, der sieht viele Parallelen zum realen Leben: Glück, das ist ein Hochleistungssport. Davon könnte die Kanadierinein Lied singen, würde sie nicht gerade kopfüber an einem überdimensionierten Luster durch die Halle schweben. Was einem, fest am Boden stehend, schon die Schweißperlen auf die Stirn treibt, kostet sie nur ein Lächeln – und das ist nicht nur Show. „Alles reine Routine“, wird sie später sehr entspannt erzählen. Ist sie jemals nervös? Die Antwort ist ein breites Lächeln.

Santé D’Amours Fortunato ist eine Meisterin der Hula-Hoop-Reifen und auch Teil der Luster-Nummer Foto © Cirque du Soleil

Es sind rund sechs Stunden vor Showbeginn und von Anspannung keine Spur. Vielmehr herrscht hier rund um die gigantische Bühne, auf der die Besucher auf beiden Seiten sitzen, gelassene Betriebsamkeit. Der Grundsound: globales Dorf. 22 Nationen sind für „Corteo“ hinter und auf der Bühne im Einsatz. Die Tour führt sie quer durch die Welt. Mit normalem Kofferpacken ist es hier nicht getan: „Das ist eine der größten Shows, die wir haben“, lotst uns Maxwell Batista durch ein Labyrinth aus Gängen, Requisiten und Kisten.

Cirque du Soleil: Hinter den Kulissen von 'Corteo' Wo darf es denn hingehen? Wer hinter die Kulissen des Cirque du Soleil blickt, der sieht nicht allzu viel Alltägliches. Susanne Rakowitz Requisiten, Kisten und viel, viel Technik: Derzeit ist das Programm "Corteo" in den USA unterwegs. Im November kommt die Produktion auch nach Graz und im März darauf nach Wien. Susanne Rakowitz Training, Training, Training: Auch wenn es für die Zuschauer leicht aussieht, ohne perfekte Vorbereitung gibt es keine Show. Susanne Rakowitz In "Corteo" steht der Clown Mauro im Mittelpunkt: Er stellt sich sein eigenes Begräbnis vor, das mit einem "Corteo", italienisch für festliche Parade, begangen werden soll. Susanne Rakowitz In dieser an einen alten Jahrmarkt erinnernden Welt werden Metallbetten zu Trampolinen, goldene Luster zum hoch in der Luft schwebenden Klettergerüst für waghalsige Akrobatik und andere Artisten zu Bällen, mit denen man dribbeln kann. Dominique Lemieux/Cirque du Soleil Die Bühne ist eine Spezialkonstruktion: Die Zuschauer sitzen links und rechts davon und sind so ziemlich nahe am Geschehen. Susanne Rakowitz Den ganzen Nachmittag über trainieren die Akrobaten für ihren Auftritt am Abend. Susanne Rakowitz Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Gürtel für Engel - wie sonst sollte man auch am Himmel befestigt werden? Susanne Rakowitz Und natürlich die dazugehörigen Flügel. Im Kostümraum ... Susanne Rakowitz ... findet sich auch eine spannende Lade: hier werden die Engelsfedern aufbewahrt. Susanne Rakowitz Jeder Artist trägt natürlich extra für ihn angefertigte Schuhe - die Größe spielt keine Rolle. Susanne Rakowitz Geschneidert, ausgebessert, neu gemacht wird hier ohne Unterlass. Sogar sechs Waschmaschinen sind Teil des Trosses, der rund um die Welt unterwegs ist. Susanne Rakowitz Die Artisten schminken sich in den meisten Fällen selbst. Der Verbrauch ist enorm: Für eine Spielzeit von einem Jahr werden über 200 Flaschen Flüssiggrundierung benötigt. Susanne Rakowitz Eines der Kostüme für die Luster-Nummer: Und es zeigt: die Artistinnen sind nicht bauchfrei - das Kostüm hat hautfarbene Einsätze. Noch bevor die Show losgeht, werden im Headquarter in Montreal von den Artisten sogar Hauttonproben abgenommen. Susanne Rakowitz Noch ist hier alles ruhig, doch wehe, wenn es Abend wird! Susanne Rakowitz Bis dahin wird geübt und auch Neues ausprobiert. Susanne Rakowitz Alles muss an seinem Platz sein: Stagemanager Casper beim Aufbau des Sicherheitsnetzes ... Susanne Rakowitz ... für die Nummer "Paradies" - hier wird atemberaubende Luftakrobatik gezeigt. Susanne Rakowitz In die 12,5 Meter lange Bühne ist eine Drehscheibe integriert und rund 36,5 Meter Schienenstrecke wurde hier verlegt. Und ... Susanne Rakowitz ... wenn am Abend die Lichter angehen, dann scheint es zumindest für die Besucher so, als wäre hier die Erdanziehungskraft außer Kraft gesetzt. Ist es Magie? Vielleicht gar ein kleines bisschen. Susanne Rakowitz 1/20

Kantine, Schneiderei, Raum für die Schuhe – hier ist alles vorhanden. Mehr noch, es ist alles an seinem Platz. Gehen hier die Lichter aus, wird alles in 20 Trucks geladen. Ist es Profi-Tetris oder doch schon Magie? „In dreieinhalb Stunden ist alles fixfertig eingepackt“, grinst Maxwell, der uns mittlerweile in die Schneiderei bugsiert hat. Von Magie ist hier ausnahmsweise keine Spur: Hier wird umgenäht, neu genäht, ausgebessert oder gewaschen, denn ohne seine sechs Waschmaschinen setzt sich der Tross nicht in Bewegung. Wer im Raum mit Make-up und Kostümen genau geschaut hat, dem dürfte eine Lade mit ungewöhnlichem Inhalt nicht entgangen sein: Engelsfedern.

Maxwell Batista im Kostümraum Foto © Susanne Rakowitz

Eher unbeholfen denn federleicht schlüpfen wir unter einem dunklen Vorhang hindurch und stehen hinter der Bühne: Kostüme, fein säuberlich im Kasten hängend, ein Fahrrad, ein Pulk an riesigen Helium-Bällen, Engelsflügel und feengleiche Gewänder warten auf ihren Einsatz. Immerhin 40 verschiedene Engel tauchen während Show auf und wieder ab. Bei Maxwell scheint die Romantik verpufft zu sein: „Wir könnten fünf Fußballfelder allein mit den Kleidern der Engel auslegen.“ Fast wirkt es so, als würde das Pferdekostüm hier friedlich in der Ecke schlafen, doch wehe, wenn es Abend wird ...

Hier werden Engelsfedern aufbewahrt Foto © Susanne Rakowitz

Das gilt auch für die Schuhe, die hier noch brav in der Ecke stehen. Während der Show trippeln sie wie von Zauberhand über die Bühne. Nicht wenige Zuschauer reiben sich dabei ungläubig die Augen. Diese Reaktion kennt auch Casper, einer der Stagemanager: „Die einfachsten Dinge sind die spannendsten“, sinniert er, während er nebenbei mit seinen Kollegen das Sicherheitsnetz für die Akrobatik-Nummer „Paradies“ hochzieht. Vermutlich so einfach, wie sich gegen die Erdanziehungskraft zu stemmen. Das klingt auch einfach, einfach magisch.

"Corteo" auf Tournee Die Show feierte im Jahr 2005 in Montreal ihre Premiere als Zeltshow. Derzeit tourt sie als Arena-show und kommt vom 13. bis

17. November 2019 in die Grazer Stadthalle, 2020 (25. bis 29. März) in die Wiener Stadthalle.



Zum Inhalt: Clown Mauro stellt sich sein Begräbnis vor, das mit einem „Corteo“, italienisch für festliche Parade, begangen werden soll.



Karten: www.oeticket.com



www.cirquedusoleil.com/corteo