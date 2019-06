Facebook

Wer noch eifrig Pläne für das Wochenende schmiedet, sollte unbedingt den Samstag für Ausflüge ins Auge fassen: Uns steht ein herrlicher Sommertag bevor, die Temperatur kratzt bei wolkenlosem Himmel an der 30-Grad-Marke. Ab Sonntag wird es dann noch einmal föhnig und sehr heiß - mit Temperaturen bis zu 37 Grad am Montag. Damit wäre der jüngste Hitze-Höhepunkt immerhin eingeholt, Friedrich Wölfelmaier von der ZAMG warnt: "Zumindest der Montag wird gefährlich heiß, in der Nacht auf Dienstag beginnen dann schon die Unwetter."