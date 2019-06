Bei Wanderung Junge Familie musste mittels Seil geborgen werden

Eine Mutter aus Graz hatte sich mit ihren beiden kleinen Kindern in Semriach zu einer Wanderung aufgemacht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Sujet/APA/BARBARA GINDL

Eine 30 Jahre alte Frau aus Graz wanderte mit ihrem zweijährigen Sohn und ihrer drei Monate alten Tochter in Semriach (Bezirk Graz-Umgebung) durch den Kesselsteig bis zum Steinfelsentor. In der Folge verirrten sie sich jedoch und kamen in unwegsames Gelände und damit weder vor noch zurück. Die Mutter alarmierte sofort die Einsatzkräfte.