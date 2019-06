Facebook

Friedensbrücke: Messsung ergab enorme Unterschiede © Kleine Zeitung Grafik

Damit hatte er nicht gerechnet. Mitten in seinen Temperaturmessungen, die Johannes Gepp am 26. Juni in Graz durchführte, musste er verdutzt innehalten: Beim Radweg neben dem Augartenbad zeigte das Display 60,7 Grad an.