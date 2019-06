Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/LUKAS HUTER

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag kurz nach 11.30 Uhr. Im Grazer Bezirk Jakomini kollidierte ein 49-jähriger Moped-Lenker mit einem 28-jährigen Pkw-Lenker. Dabei wurde der 49-Jährige schwer verletzt. Der 28-jährige Grazer fuhr am Nordweg in Richtung Neuholdaugasse. Beim Einbiegen in die Neuholdaugasse dürfte er den von links herannahenden Moped-Lenker übersehen haben. Der Grazer bremste sein Moped stark ab, wobei er zu Sturz kam und gegen den Pkw des 28-Jährigen schlitterte.