Beim FairStyria-Tag am Dienstag präsentierten im Grazer Joanneumviertel zahlreiche steirische Initiativen und Unternehmen, die die "Länder des Südens" nachhaltig unterstützen. Das Interesse war gerade auch unter den Jugendlichen groß.

Nachhaltig die Welt verändern: Das Interesse war gerade auch unter Jugendlichen groß. © www.fairstyria.at/Steinbach

Ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit stand am Dienstag der FairStyria-Tag des Landes Steiermark, der zum 15. Mal ausgetragen wurde. Im Grazer Joanneumsviertel zeigten 24 steirische Organisationen und Initiativen, wie sie sich in Ländern des "Globalen Südens" für Entwicklungspolitik engagieren. Studierende von "Global Studies" der Universität Graz präsentierten gleichzeitig ihr Projekt "music4sustainability", wo die Wirkung des Sozial- und Musikprojekts "El Sistema" untersucht wurde, das 1975 in Venezuela begonnen hatte und mittlerweile weltweit 750.000 Menschen umfasst. Erstmals zeigten auch die Vereinten Nationen selbst aus Anlass von "40 Jahre UNO-City" die "17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung", die von allen Mitgliedsstaaten bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen.