Der in Hart bei Graz beheimatete Logistikspezialist Knapp AG wächst um ein Drittel. Alleine im vergangenen Jahr kamen 700 Mitarbeiter neu dazu.

Knapp-Vorstand: Franz Mathi, Gerald Hofer, Christian Grabner © Knapp/Kanizaj

Der steirische Logistiker Knapp AG mit Headquarter in Hart bei Graz hat im Geschäftsjahr 2018/19 kräftig bei Umsatz und Gewinn zugelegt: Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) wuchs von 45,2 auf 65,2 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um ein Drittel von rund 709 auf 954 Millionen Euro, hieß es am Dienstag. Das Plus ist vor allem durch Wachstum der Kunden generiert worden.