33-Jähriger wegen Attacke an Ex-Partnerin in Graz vor Gericht. Geschworene entschieden einstimmig auf versuchte absichtliche schwere Körperverletzung - drei Jahre Haft. Nicht rechtskräftig.

Prozess in Graz

Prozess am Straflandesgericht ©

Ein 33-Jähriger ist am Dienstag in Graz wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat gestanden. Er soll im November 2018 mit einem Steakmesser auf seine Ex-Lebensgefährtin losgegangen sein. Die Frau konnte die Stiche gegen ihren Oberkörper abwehren. "Ich wollte nur mich töten", beteuerte der Angeklagte, der sich selbst eine Stichwunde am Bauch zugefügt hatte.