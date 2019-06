Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ricky McKenna erklärte in seinem Vortrag was Birnbäume mit Werbebotschaften und Aufmerksamkeit zu tun haben © Alex Tengg

Für den Medienexperten Ricky McKenna gleicht die Veranstaltungsreihe durch die Steiermark und Kärnten einer Tournee. In Graz ist der gebürtige Engländer mit seinem Marketing-Fachvortrag im Rahmen einer Regionaloffensive der Kleinen Zeitung am heutigen Dienstag noch bis 17 Uhr im Cocoquadrat. Am Montag und Dienstag nahmen insgesamt rund 600 Firmen aus dem Grazer Raum teil - unter anderen Gastronomiebetriebe, Einzelhändler, Apotheken, Fitnesscenter und Start-ups.