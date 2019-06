Facebook

Der Schienenersatz wurde für die Linie 1 im Abschnitt Hilmteich - Mariatrost eingerichtet © Wurzinger

Die Arbeiten an der Linie 1 in Mariatrost wurden fortgesetzt. Die Gleise zwischen St. Johann und Wagnesweg werden saniert. Daher fährt bis einschließlich Freitag, 5. Juli ein Ersatzbus zwischen der Ersatz-Haltestelle Hilmteich/Botanischer Garten und Mariatrost.

Ebenfalls gefallen ist der Startschuss für eine Baustelle in der Herrgottwiesgasse. Der Abschnitt zwischen Karlauergürtel und Karlauplatz muss stadteinwärts über die Triester Straße umfahren werden.