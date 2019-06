Um Punkt 10 Uhr wurde am Grazer Hauptplatz getanzt. Über 1100 Schüler und Lehrer feierten mit einem Flashmob ein Jubiläum: 333 Jahre Ursulinen in Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der einstudierte Tanz-Flashmob war ein voller Erfolg und der ganze Grazer Hauptplatz wurde als Bühne genutzt © Alex Tengg

Es ist exakt 333 Jahre her, dass die ersten vier Klosterfrauen der Ursulinen nach Graz gekommen sind und hier ihre erste Schule eröffnet haben. Am Montagvormittag präsentierten sich die Ursulinen am Grazer Hauptplatz ganz modern: Zu den Klängen des Justin Timberlake Hits "Can't Stop The Feeling" gab es um 10 Uhr einen riesigen Tanz-Flashmob.