Am Grazer Hauptplatz feiern die Ursulinen am Montag mit einem ungewöhnlichen Flashmob ein Jubiläum.

Vom Kindergarten bis zum Gymnasium: Bildungseinrichtungen der Ursulinen © Nicholas Martin/Ballguide

Es ist exakt 333 Jahre her, dass die ersten vier Klosterfrauen der Ursulinen nach Graz gekommen sind und hier ihre erste Schule eröffnet haben. Das feiern alle Grazer Bildungseinrichtungen der Ursulinen, die heute in der Leonhardstraße zu finden sind, am Montag mit einem großen Flashmob am Hauptplatz. Die Jüngsten aus dem Kindergarten sind dabei, aber auch die Schüler der Volksschule, der NMS, der Orientierungsklasse und der zwei Gymnasialzweige. Auch die Lehrer und Lehrerinnen sowie die Schwestern der Grazer Ursulinen machen mit.