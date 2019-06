Da staunte ein Passant am Dietrichsteinplatz nicht schlecht und zückte sein Smartphone: Grazerin war mit Krücken am Rad unterwegs.

Auf den ersten Blick vielleicht lustig, auf den zweiten Blick eine ziemlich schlechte Idee: Mit Krücken am Fahrrad © Alexander Römich

"Da passt jemand nicht sonderlich gut auf seine Oma auf..." - mit diesem Kommentar und dem dazugehörigen Foto hat Alexander Römich die Lacher der Instagram-User auf seiner Seite. Die Geschichte dahinter: "Ich war mit meiner Freundin am Dietrichsteinplatz in Graz unterwegs, als plötzlich die Frau am Rad an uns vorbeifuhr. Mit Krücken! Ich sag's ehrlich - wir haben dreißig Minuten durchgelacht, als wir das gesehen haben", erzählt Römich, der das Foto auf Instragram postete.