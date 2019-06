Die sechste Christopher Street Day Parade in Graz, die am Samstag stattfindet, wirft ihre Schatten voraus. Heute wurden vor dem Grazer Rathaus die Regenbogenfahnen gehisst.

Am Freitag wurden die Regenbogenfahnen vor dem Rathaus gehisst © J.J.Kucek

Stadträtin Judith Schwentner und Vertreterinnen und Vertreter der LGBT-Community (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) haben am Freitag mit dem Hissen der Regenbogenfahne den Christopher Street Day (CSD) eingeläutet. „Die Fahnen vor dem Rathaus sind das Symbol für Toleranz, Akzeptanz und für die Vielfalt der Lebensformen“, so die Grüne Stadträtin, die sich eine jährliche, offizielle Beflaggung durch die Stadt Graz wünschen würde.