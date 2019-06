Wetter Graz startet mit Blitz und Donner ins Wochenende

Facebook

Am Wochenende drohen im Raum Graz wieder Gewitter © KLZ/ Erwin Scheriau

Heftig fielen die Gewitter am Feiertag teilweise in Graz und in den umliegenden Gemeinden aus. "Der Hotspot lag vom Schöckl nordostwärts", präzisiert Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG). In Eggersdorf fielen 90 Liter Regen pro Quadratmeter. Immer noch heftig: der Niederschlag im Zentrum der Stadt und im Südosten: 45 Liter pro Quadratmeter dürften hier gefallen sein. Nichts vom Regen ab bekam man hingegen im Grazer Südwesten - laut ZAMG-Mess-Station am Flughafen Graz Thalerhof blieb es dort überhaupt trocken, in Straßgang wurden nur 0,9 Liter pro Quadratmeter gemessen.