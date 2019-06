Facebook

Am Wochenende kann es in Graz immer wieder regnen © Jürgen Fuchs

Unser Tipp für alle, die am Wochenende bei den zahlreichen Open-Air-Events in Graz unterwegs sind: Es kann nicht schaden, die Regenjacke oder den Regenschirm einzupacken. Während sich die dunklen Wolken am Vormittag ein wenig lichten, könnte es Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag wieder nass werden.