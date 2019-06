Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Wetterbericht verspricht für Sonntag weniger Regen als am Samstag © Fuchs Jürgen

Unser Tipp für alle, die am Wochenende bei den zahlreichen Open-Air-Events in Graz unterwegs sind: Es kann nicht schaden, die Regenjacke oder den Regenschirm einzupacken. Während es am Samstag Vormittag auch trockene Phasen gab, regnete es am Nachmittag beharrlich. Die rund 1000 Teilnehmer der Parade zum Christopher Street Day trotzten dem Regen beharrlich und zogen trotzdem bis zum Volksgarten. Das große Parkfest fiel allerdings ins Wasser.