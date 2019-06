Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor allem im Großraum Weiz kam es nach dem nächtlichen Gewitter zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen © Stadtfeuerwehr Weiz

Die "Tage des Donners" sind vorerst noch nicht vorbei. Gerade, als viele Steirer am Abend des Fronleichnamstags glaubten, dass nach punktuell sehr heftigen Gewittern (in Teilen von Graz hat es in zwei Stunden mehr als 50 Liter pro Quadratmeter geschüttet, während es wenige Kilometer entfernt fast trocken blieb) das gröbste überstanden sei, ging es vielerorts in der Nacht von vorne los.