Auch Plabutschtunnel war gesperrt Unfälle fast im Minutentakt: Flugretter zu Fronleichnam im Dauereinsatz

Autolenkerin krachte in Plabutschtunnel-Portal / Kleinkind in Knittelfeld verbrannte sich schwer / Murauer wurde Finger abgetrennt / 19-Jährige erlitt in Hirschegg schwere Verletzung bei Reitunfall / Radfahrer nach Radsturz bei Bruck bewusstlos.