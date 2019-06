Steiermark Tourismus feierte am Dienstagabend seine traditionelle "Grünes Nacht" in seiner Zentrale in Graz-St. Peter.

Barbara Eibinger-Miedl und Erich Neuhold mit den Superradlern Sandro Nistelberger, Martin Kubanek und Anja Gleichweit © Stmk Tourismus/Loder

Steirische Gastgeber probten Dienstagabend beim Grünen Fest auf Einladung von Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Steiermark-Tourismus-Chef Erich Neuhold die Rolle des Gastes. Man traf sich in der Tourismus-Zentrale in Graz-St. Peter zum Netzwerken bei Sonne, Spießchen und Small Talk. Touristiker aller Regionen und Partner stießen dort auch mit Sommerradler auf den steirischen Radlsommer an. Insgesamt 250 Gäste genossen stimmten sich an einem lauen Frühsommerabend auf die Sommersaison ein.

Gefeiert wurden auch die Superradler, die gerade werbewirksam durchs Steirerland strampeln. Wer folgen möchte: www.steiermark.com/superradler