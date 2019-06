Kleine Zeitung +

ÖJRK-Pinguincup Landesfinale Eisenerz Auf die Plätze, fertig, platsch!

Knapp 280 Volksschülerinnen und Volksschüler tummelten sich im Hallenbad Eisenerz beim Landesfinale des ÖJRK-Pinguincups. Die VS Toni Schruf Mürzzuschlag siegte vor der VS Nibelungen Graz und der VS Murau.