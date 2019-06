Aktion"Ist Luisa da?" - Codewort soll Frauen vor Belästigungen im Nachtleben schützen

Mit der Kampagne "Ist Luisa da?", die in deutschen Städten bereits angewandt wird, soll nun auch Frauen in Graz geholfen werden. Durch geschultes Barpersonal sollen Frauen schneller aus unangenehmen Situationen kommen.

"Luisa" wird präsentiert: Robert Rötzer, Judith Schwentner, Ina Mastnak (v.l.) © Schaupp

"Ist Luisa da?", fragt die Dame. - "Ja, Luisa ist da", die Antwort vom Barkeeper oder Barkeeperin. Das Barpersonal weiß, dass sich die Frau in einer Situation befindet, in der sie sich von jemand anderem im Lokal bedrängt fühlt. Es ist geschult und reagiert. Umgehend wird gefragt, ob ein Taxi gerufen werden soll, ob die Frau in einen sicheren Raum/Bereich gebracht werden will, ob man die Handtasche für sie holen soll oder sie diese bereits bei sich hat, ob gar die Polizei verständigt werden soll?