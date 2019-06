Staus und zähflüssiger Verkehr: In den letzten Jahren stieg die Anzahl der Fahrzeuge auf den Autobahnen und Zubringern in der Süd- und Weststeiermark sowie im Süden von Graz stark an. Es gibt Ausbaupläne für die Straßen. Aber reichen diese?

Staus und zähflüssiger Verkehr auf der A9 im Süden von Graz: Ein Bild, an das man sich gewöhnen muss? © Wieser

Der Dienstag nach Pfingsten hatte es für die Pendler aus der Region wieder einmal in sich: Zähflüssiger Verkehr auf der Autobahn von Wildon bis zum Kreisverkehr Graz-Webling. Von dort ging es nur langsam weiter Richtung Stadtmitte – wie auch in den anderen Einfahrtsstraßen von Graz. Auch bei Lannach Richtung A 2 kam und kommt man zu den viel zitierten Stoßzeiten oft nur stockend weiter. Am Heimweg nach der Arbeit ein ähnliches Bild. Der subjektive Eindruck: Der Verkehr nahm in den letzten Jahren in der Süd- und Weststeiermark stark zu.