In diesen Minuten melden Bewohner in Graz-Andritz vermehrt Hubschrauberflüge. Der Grund ist zum Glück harmloser Natur.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einer der Hubschrauber, die heute über Andritz kreisen © Privat

Ist etwas passiert? In Zeiten wie diesen ist man nicht nur als Journalist so konditioniert. In diesen Minuten fragten auch besorgte Grazer, die im Raum Andritz wohnen, bei der Kleinen Zeitung nach - weil an diesem Samstagvormittag über ihren Häusern immer wieder Hubschrauber kreisen.