Die Triester Straße in Graz: Vor dem Bau der Bahn stellte sie die wichtigste Handelsroute in den Süden dar. Noch heute erinnert sie daran, dass Triest mehr als 600 Jahre lang österreichisch war.

Triester Straße: Eigentlich begint sie schon in Wien © Juergen Fuchs

Führten uns die bisherigen Spaziergänge durchwegs in noble Villengegenden und innerstädtisches Gebiet, so dringen wir diesmal in Neuland vor, dorthin, wo es einen eigentlich sonst nicht unbedingt hinzieht. Und doch ist es ein bemerkenswertes Stück Graz, ebenfalls mit langer Geschichte, wenngleich mit einer anderen Bevölkerungsstruktur als in den klassischen Herzeigestraßen der Landeshauptstadt.