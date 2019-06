Verkehrsverbund prüft Regional-Jahreskarten

Steirische Bus-Bahn-Bim-Organisation wird 25 Jahre jung. In Zukunft spielen neue Kartenmodelle und Linien eine Rolle, Gondeln weniger.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bim, Bus (und Bahn) sind seit 1994 im Verkehrsverbund unterwegs. Platzhirsch sind die Graz-Linien (1994 noch GVB) © Verbund/Holding

Viele Weichensteller im öffentlichen Verkehr trafen sich am Freitag im „Daniel“ am Hauptbahnhof. Grund: Der Verkehrsverbund feiert 25-jähriges Bestehen. Noch dazu wurde Alfred Hensle nach 18 (!) Jahren als Chef der Bus-Bahn-Bim-Organisation mit Applaus in den Unruhestand geschickt.