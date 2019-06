US-Fahrdienst So bremsen Politik und Taxler Uber in Österreich aus

Die Taxibranche jubelt und Uber droht mit Abschied: Eine Gesetzesinitiative von FPÖ, ÖVP und SPÖ sieht die Vereinheitlichung von Taxi- und Mietautogewerbe vor. Geht der Plan auf, macht der US-Fahrdienst in Österreich kein Geschäft mehr. Auch in Graz hagelt es bereits Anzeigen gegen Uber-Fahrer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Immer wieder demonstrierten die Wiener Taxler gegen den Fahrdienst Uber. Auf politischer Ebene dürften sie sich durchgesetzt haben. © APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

Der Testbetrieb des Fahrdienstleisters Uber in Graz läuft erst seit Kurzem, doch bereits jetzt hat die steirische Wirtschaftskammer mehrfach Anzeige gegen den US-Ableger erstattet. Für Peter Lackner, Geschäftsführer der Fachgruppe des Beförderungsgewerbes mit Pkw, liegen finanz- und gewerberechtliche Verstöße vor. In Graz „werden Taxis illegal eingesetzt. In den Fahrzeugen befinden sich weder Taxameter, noch Registrierkassen“, zählt Lackner im Gespräch mit der Kleinen Zeitung unter anderem auf. In Graz sei bis jetzt nur ein Unternehmen für Uber tätig.