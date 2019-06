Öffis-Aktion Am 21. und 22. Juni gilt jede Stundenkarte bis Mitternacht

Seit 25 Jahren sind die steirischen Öffisanbieter im Verkehrsverbund unterwegs. Zum Jubiläum gibt es die aus dem Winter bekannte "Stundenkarte = Tageskarte"-Aktion. Und den Wechsel an der Spitze.

Hensle, Lang, Kahr © kk

In 18 von 25 Jahren war Alfred Hensle der Chef des Verkehrsverbundes. Mit 1. Juli geht er in Pension, Peter Gspaltl folgt ihm als Geschäftsführer nach. "Ich übernehme ein gut bestelltes Haus", lobte der Neue den Vorgänger am Freitag.