Die Hitze treibt den Grazern derzeit die Schweißperlen ins Gesicht. Wer auch durch Sport zum Schwitzen kommen will, hat heute reichlich Gelegenheit dazu.

An die Rollschuhe, fertig, los: Um 19 Uhr startet heute das Cityskating © Hoffmann/KLZ

Die warmen Temperaturen locken die einen in den Gastgarten, den anderen in die Eisdiele, den nächsten ins Schwimmbad, wieder andere verleitet das schöne Wetter zum Sport. Morgen findet der große Grazathlon statt, bei dem sich Läufer durch Schlamm wälzen und über Hindernisse durch die Stadt schleppen. Aber auch heute stehen schon ein paar sportliche Schmankerln am Programm.