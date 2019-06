Am Samstag findet wieder der Grazathlon statt. Durch das Laufevent wird es am Nachmittag bis zum Abend zu großflächigen Umleitungen des Öffentlichen Verkehrs in Graz kommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Linie 5 ist morgen auch von der Umleitung durch den Grazathlon betroffen © Juergen Fuchs

Durch den Schlamm, über hohe Mauern, durch Hindernisse - der E-Grazathlon sorgt am heutigen Samstag wieder für ausgelassene Stimmung in der Stadt. Das Laufevent zog im Vorjahr rund 4500 Läuferinnen und Läufer und an die 20.0000 Zuseherinnen und Zuseher an. Heuer ist der Startpunkt aufgrund der Umbauarbeiten im Augarten nicht in diesem Park, sondern auf der Burgringwiese. Dort befinden sich auf der Zielbereich und die Gastro-Stände.