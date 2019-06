„Es ist unklar, wie hoch wir bauen dürfen“. Das räumliche Leitbild von Graz sorgt für Ärger, weil es ohne Anhörung der Immobilienwirtschaft beschlossen wurde. Auf der Bundestagung in Graz fordert sie Verbesserungen.

Kritik am Leitbild

Altstadt, Blick aufs Grazer Rathaus © Juergen Fuchs

Erneut sorgt das räumliche Leitbild für Graz – beschlossen vor einer Woche im Gemeinderat – für Wellen: Hatte zunächst Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) den Landtag harsch dafür kritisiert, dass eine Petition des Gemeinderates für eine Novelle des steirischen Raumordnungsgesetzes ignoriert worden sei, so übt nun Gerald Gollenz, Chef der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer, seinerseits Kritik an der Stadt. Die Immobilienwirtschaft fühlt sich bei der Erstellung des räumlichen Leitbildes übergangen.