Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Simon Leitner alias Corné produziert seit seiner ersten Hausparty © The Graemmlin

Mit dem Produzieren von House-Musik hat Simon Leitner alias Corné passenderweise nach dem Besuch der ersten Hausparty mit 15 Jahren begonnen. „Schuld ist Paul Kalkbrenner. Auf der Party spielte irgendjemand seinen Song 'Sky and Sand'. Am nächsten Tag fing ich mit der elektronischen Musik an“, erinnert sich Leitner. Mittlerweile studiert der 23-Jährige Musikologie an der Kunstuniversität in Graz, konnte seine ersten Songs im Radio vernehmen und spielt am 22. Juni am springfestival. Das Debütalbum „BoobsBabesandAliens“ (VÖ: Mitte Juli), auf dem Leitner die letzten beiden Jahre seines Lebens Revue passieren lässt, steht auch schon in den Startlöchern.