Die Hitze schlägt heute am Dienstag von der Obersteiermark aus in heftige Gewitter um. Stub- und Gleinalm sind von schweren Niederschlägen betroffen, auch im Südosten des Landes könnten sich noch Gewitter entwickeln. Auch auf den Raum Graz dürfte derzeit etwas zukommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Riesige Hagelkörner im Bereich Südweststeiermark, Sturzflutwarnung für das Glein- und Stubalmgebiet © APA, ZAMG, Wetterlounge

Das schöne Badewetter hielt am Dienstag nicht sehr lange - zumindest nicht überall. "Wir müssen mit schweren Gewittern rechnen", warnte Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik schon am Vormittag. Fast die ganze Steiermark war in der Wetterwarnung mit gelb eingestuft - Vorsicht.