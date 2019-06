Tragischer Unfall am Montag in Graz-Straßgang. Der 41-jährige Lenker hatte den Buben nicht gesehen - er wurde zu Boden geschleudert und überrollt.

Das schwer verletzte Kind wurde vom Roten Kreuz versorgt © Jürgen Fuchs

Ein 41-jähriger Lenker wollte am Montag gegen 12.30 Uhr mit seinem Pkw in Graz-Straßgang ausparken - wobei der Wagen mit der Frontseite zur Straße stand und er rechts in die Fahrbahn einbiegen wollte.