Im Freibad in Graz-Eggenberg wurde am Sonntag ein 40-Jähriger erfolgreich wiederbelebt. Mehrere Rettungskräfte waren gefordert.

Der Vorgfall ereignete sich am Sonntag in Graz-Eggenberg © Jürgen Fuchs

"Bereits den ganzen Nachmittag hatte ein 40-Jähriger aus Graz gemeinsam mit Freunden im Freibad verbracht. Dabei konsumierte er Zeugenangaben zufolge eine erhebliche Menge an Bier": So beginnt jene Meldung der Grazer Polizei, die in den gestrigen Nachtstunden noch verschickt wurde - und es lässt schon erahnen, was an diesem Sonntag im Freibad leider folgen sollte: Der Badegast wäre beinahe ertrunken. Zum Glück konnte er erfolgreich reanimiert werden.