Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Unfall war im Klettergarten An der Kanzel in Graz-Andritz passiert © Regionalmanagement Steirischer Zentralraum

Im Klettergarten An der Kanzel in Graz-Andritz stürzte Samstagnachmittag ein Kletterer drei Meter ab. Er dürfte sich selbst entsichert haben. Der 25-Jährige Grazer blieb in unwegsamem Gelände liegen - die Rettung musste die Berufsfeuerwehr Graz mit ihrer Höhenrettung und die Bergrettung anfordern, um den Verletzten bergen zu können.