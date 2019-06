Fake-Plakat im Augarten: "Hier entsteht ihre Naherholungswüste"

Was auf den ersten Blick wie eine Werbung der Stadt Graz aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als heftige Kritik am laufenden Umbau des Augartens.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Naherholungswüste statt Naherholungsgebiet - Plakat im Augarten © KK

Man kann die Botschaft auf der Plane, die an einem Bauzaun unweit des Augartenstegs angebracht wurde auf den ersten Blick auch übersehen: Farben, Schriften, Gestaltung, Logo - alles erinnert in der Erscheinungsform an offizielle Informationen der Stadt Graz.