Urlaub daheim in Graz: Das prächtige Wetter am Pfingstwochenende macht's möglich.

Badewetter hält das lange Wochenende für uns bereit © Jürgen Fuchs

Wer am langen Pfingstwochenende in Graz bleibt und nicht zu einem Kurzurlaub in den Süden aufbricht, hat keinen Grund zur Klage. Erstens: Statt im Stau an Mautstationen und Baustellen zu stehen, ist entspanntes Gastgartensitzen angesagt, das Wetter steht auch einem Besuch in einem der Grazer Freibäder nicht im Weg. Prächtigen Sonnenschein sagen die Meteorologen für das gesamte Wochenende im Grazer Raum voraus. Im Detail: