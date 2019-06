Facebook

Behörde nahm Halterin in Graz ihre zwei Pitbull Terrier ab. © dpa

Der „Hausbesuch“ der Grazer Amtstierärzte in einer Siedlung im Bezirk Ries erfolgte gestern routinemäßig in Polizeibegleitung, bestätigt die Leiterin des Gesundheitsamtes im Magistrat, Eva Winter: „So läuft das immer ab, wenn wir auf Basis des Landessicherheitsgesetzes aktiv werden.“ Beim Veterinärreferat ging nach einem Hundebiss eine Anzeige ein. Am Mittwochabend habe einer der Pitbull Terrier der Halterin in der Siedlung eine Nachbarin ins Bein gebissen. Eine Versorgung im LKH sei notwendig gewesen, aber keine stationäre Aufnahme.