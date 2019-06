Nun hat es doch auch den Großraum Graz erwischt - mit Starkregen und Hagel. Zuvor hatte es bereits ein halbstündiges Hagelunwetter in Fischbach im Bezirk Weiz gegeben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Donnerstabend: Unwetter über Graz © Rossacher

Noch am Vormittag war sich Hannes Rieder, Meteorologe bei der ZAMG, nicht sicher, ob die für den heutigen Donnerstag prognostizierten Unwetter auch den Großraum treffen. Aber ein "Streifschuss" wäre möglich, so Rieder. Nun ist dieser Streifschuss eingetreten: In diesen Minuten wird der Großraum Graz von Starkregen, aber auch von Hagel heimgesucht.