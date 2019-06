Teamspielerin Vanessa Magg und Winni, das Maskottchen zur Handball-EM 2020, feuerten den Nachwuchs beim Mattenhandball-Cup der Volksschulen in Bärnbach an. 21 Teams aus der Steiermark kämpften um den Sieg, den sich das Heimteam holte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund 200 Schülerinnen und Schüler aus der gesamten Steiermark kämpften in Bärnbach um den Sieg © Rainer Brinskelle

Rund 200 Volksschülerinnen und Volksschüler aus der gesamten Steiermark traten gestern die Reise nach Bärnbach an, wo das Finale des 7. steirischen Mattenhandball-Cups ausgetragen wurde. Und das mit Wermutstropfen: Denn schon wieder musste man wetterbedingt vom geplanten Austragungsort, dem Schlossbad Bärnbach, in die Sporthalle ausweichen. Zudem musste auch der Anpfiff des Turniers nach hinten verschoben werden – denn gleich drei Schulen kamen verkehrsbedingt zu spät in die Weststeiermark.