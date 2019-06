Vorfall am Flughafen Schrecksekunde: Vögel holten in Graz einen Airbus A320 vom Himmel

Vorfall am Flughafen

Der Airbus A320 bei der erzwungenen Landung, eingefangen von Kurt Trattner © FB/Spotterblog.com (c) Kurt Trattner

Um 19.10 Uhr hob der Airbus A320 (Fluglinie: Corendon) am Mittwoch zunächst noch planmäßig ab. Doch anstatt in Richtung Zielflughafen Antalya (Türkei) weiterzufliegen, musste die Maschine nach acht Minuten wieder am Flughafen Graz landen. Den Grund kennt Gerhard Widmann, Geschäftsführer vom Flughafen Graz: "Der Airbus hatte nach einem Vogelschlag Triebwerksprobleme." Die Maschine landete sicher, "sie wird routinemäßig von den Technikern überprüft".