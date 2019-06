Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BARBARA GINDL

Um den Querverkehr der Kreuzung besser einsehen zu können, fuhr am Dienstagnachmittag eine Pkw-Lenkerin langsam in die Kreuzung. Laut eigenen Angaben hatte sie keinen Querverkehr gesehen. Ein Mopedlenker (49), der auf dem Schwarzen Weg in östliche Richtung unterwegs war, bremste daraufhin sein Moped ab, stürzte und schlitterte noch mehrere Meter weiter. Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert und stationär aufgenommen.