Bis dato bot der US-Fahrdienstvermittler Uber seine Dienste innerhalb Österreichs nur in Wien an. Zurzeit fahren aber auch vereinzelt Autos durch Graz. "Zu Testzwecken", wie Uber erklärt.

Uber verweist heute auf 90 Millionen Kunden in über 700 Städten © Uber

Seit geraumer Zeit ist der US-Fahrdienstvermittler Uber auch in Österreich in aller Munde. In Wien bietet Uber seinen Dienst seit 2014 an, schon vor vier Jahren wurde eine Expansion innerhalb des Landes überlegt. Graz galt neben Salzburg als Linz als konkretes Ziel.