Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/LUKAS HUTER

Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr in der Stiftingtalstraße eine Radfahrerin streifte. Die Frau (51) stürzte und war kurz bewusstlos. Als eine weitere Radfahrerin dem Mann zurief, er solle stehen bleiben, trat er noch schneller in die Pedale. Hinweise an die Verkehrspolizei unter 059 133 651440 erbeten.