Beschuldigt waren zwei Mitglieder der Bezirkswahlbehörde Graz-Umgebung. In Abwesenheit sämtlicher Beisitzer sollen die Briefwahlkuverts geöffnet und die Stimmkarten ausgezählt sowie ausgewertet worden sein - und zwar schon am Wahlsonntag und nicht wie vorgeschrieben am Montag.