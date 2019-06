Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Garage in Laßnitzhöhe brannte am Samstag - fünf Feuerwehren versuchten das Feuer einzudämmen © Feuerwehr

Kilometerweit war am Samstagvormittag die Rauchsäule zu sehen. Aus noch ungeklärter Ursache war in einer Garage in Nestelbach, in der mehrere Fahrzeuge abgestellt waren, ein Brand ausgebrochen. Fünf Feuerwehren (die FF Krumegg, die FF Langegg, die FF Kainbach bei Graz und die FF Nestelbach b. Graz sowie die FF Nestelbach) standen unter der Einsatzleitung der FF Nestelbach über mehrere Stunden im Löscheinsatz. Die Rauchsäule war sogar bis zur A2 Südautobahn zu sehen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt, allerdings wurden sieben Fahrzeuge ein Raub der Flammen. Darunter auch drei Porsche. Derzeit finden noch Nachlöscharbeiten statt, so Markus Kratzer von der FF Nestelbach bei Graz.