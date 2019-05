Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ÖH-Wahlen bei schlechtem Wetter (hier an der Uni Graz) © Juergen Fuchs

18.00 Uhr: In der Steiermark gibt es neun Universitäten und Hochschulen. Bei weitem am größten ist die Karl-Franzens-Universität Graz, an ihr studieren etwa die Hälfte aller 55.000 steirischen Studierenden. Dann folgt die Technische Universität Graz, die Medizin-Uni Graz, die Montanuni Leoben und die Kunstuni Graz. Es gibt in der Steiermark die große Fachhochschule Joanneum und die wesentlich kleinere FH Campus 02 Graz. Auch bei den Pädagogischen Hochschulen dominiert jene am Hasnerplatz in Graz (PH), die Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz (KPH) ist viel kleiner.